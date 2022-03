1 1729 Unterschriften gegen eine Seilbahn durch das Naturschutzgebiet Taubergießen seien eine deutliche Botschaft, findet Michael Perrass, der die Unterschriftenaktion gegen die Europa-Park-Pläne ins Leben gerufen hat. Foto: Pedersen

21.000 Stimmen waren das Ziel gewesen, 1729 Unterschriften hatte die Online-Petition gegen die geplante Seilbahn des Europa-Parks über das Naturschutzgebiet schließlich bekommen. Trotz allem ein Erfolg, findet Initiator Michael Perrass.















Rust - "Schützt die Rheinauen – Schützt Taubergießen!" war der Slogan gewesen, unter dem die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) am 11. Februar 2021 begonnen hatte, online Unterschriften gegen den Bau einer Seilbahn von Rust nach Frankreich zu sammeln, die der Europa-Park geplant hatte. Bereits zehn Tage später hatte die Petition bei www.open-petition.de mehr als 400 Unterschriften verzeichnet. Zum Ende des Sammelzeitraums ein Jahr später hatten sich 1729 Menschen gegen die Seilbahn ausgesprochen. Es sind nicht einmal zehn Prozent der Unterschriften, die nötig gewesen wären, damit die Plattform die Initiative unterstützt, das wäre erst ab 21 000 der Fall gewesen. Jedoch sei er trotzdem zufrieden, betont der Initiator und Kreis-ÖDP-Vorsitzender Perrass gegenüber der Lahrer Zeitung. "Es ging uns darum, Aufmerksamkeit zu erregen, und diese ist entstanden."

1315 der gesammelten Unterschriften stammen aus Baden-Württemberg. Somit sei die Petition und der Zuspruch, den sie im Ortenaukreis erfahren habe, ein "deutliches Signal an den Europa-Park. Wir hoffen, dass der Park verstanden hat, dass die Menschen der Region nicht zusehen werden, wenn er eine Seilbahn über den Taubergießen plant", betont Perrass. Bereits mit dem Bau des Wasserparks sei Naturschutzgebiet zerstört worden, man werde nicht zulassen, dass sich das mit der Seilbahn wiederhole.

Bürgerinitiative will Park im Blick behalten

"Es gibt derzeit andere Schwerpunkte in der Gesellschaft, aber sollte das Interesse des Europa-Parks an der Seilbahn wieder steigen oder detaillierter, werden wir entsprechend etwas unternehmen", erklärt Perrass, auch mit Blick auf das Jahr 2023, in dem die Planungspause des Parks zur Seilbahn endet (siehe Info).

Doch auch abseits der Seilbahn seien die gesammelten 1729 Unterschriften "ein Warnschuss an den Park, dass nicht alles so weiterläuft, wie gehabt", betont Perrass und verweist in diesem Zusammenhang auf die 2019 gegründete Bürgerinitiative "Jetzt langt’s", die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Europa-Park und seine Auswirkungen auf die Region genau im Blick zu behalten. Auch außerhalb des Seilbahn-Projekts wolle man dem Park auf die Finger sehen, weiter wachsam sein, kündigte Perrass an.

Info: "Projekt S"

Unter dem Namen "Projekt S" stellte der Europa-Park im November 2018 seine Idee einer Seilbahn vor, die von Rust durch das Naturschutzgebiet Taubergießen über den Rhein nach Frankreich führen sollte. Aus Angst um das Naturschutzgebiet regte sich jedoch sofort großer Widerstand dagegen, sodass der Park seine Seilbahn-Pläne in Absprache mit dem Ruster Gemeinderat für fünf Jahre pausierte. Ganz gelegt hatte sich der Wirbel darum jedoch nie. 2020 hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann erklärt, dass er die Seilbahn gut finde, CDU-Staatssekretär Steffen Bilger hatte 2021 gar Fördergelder des Bundes dafür in Aussicht gestellt.