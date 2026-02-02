Gegenwind für CDU-Vorschlag: Warum Arbeitgeber aus Lahr und Region immer mehr auf Teilzeit setzen

Der Wirtschaftsflügel der CDU will den Rechtsanspruch auf Teilzeit einschränken. Dieser Vorschlag erfährt viel Gegenwind – auch aus Lahr und Region.
„Lifestyle-Teilzeit“ – blickt man auf die aktuell laufende politische Debatte, ist dieser Begriff schon jetzt Anwärter auf das „Unwort des Jahres“. Hinter der Bezeichnung steckt ein Vorschlag einer Wirtschaftsinteressenvertretung innerhalb der CDU. Der Gedanke: Wer aus Gründen der Lebensgestaltung in Teilzeit arbeitet – also nicht etwa, um Beruf und Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen – sollte keinen Rechtsanspruch darauf haben, sondern lieber Vollzeit arbeiten. Damit könne man dem Fachkräftemangel entgegenwirken.