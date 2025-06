„Dicker Minuspunkt für Ettenheim! Man kann nicht mehr mit Bargeld ins Schwimmbad. Ich finde das ätzend“ schreibt eine Nutzerin in der lokalen Facebook-Gruppe „Netzwerk Ettenheim + Umgebung“.

Der Beitrag, der vor einigen Tagen online ging, hat mehr als hundert Kommentare, die größtenteils die Umstellung auf den digitalen Ticketverkauf bemängeln: „Total ätzend“, „Finde das auch ne Sauerei“, „Das ist wirklich strukturelle Benachteiligung von Kindern“ oder „Man kommt nur mit Karte rein und drinnen kann man nur mit Bargeld bezahlen, das ist wirklich richtig mies“, heißt es dort etwa.

Die Verfasserin und auch viele Kommentarschreiber zeigen sich regelrecht aufgebracht: „Ich finde, das ist ein großer Rückschritt und ich wünsche bösartig dem Schimmbad viele Stromausfälle.“

Es müssen QR-Codes erworben werden

Am Dienstagmittag veröffentlichte die Stadt Ettenheim nun eine Pressemitteilung, in der sie das neue Kassensystem im Schwimmbad verteidigt: „Der digitale Ticketverkauf wird sehr gut angenommen“, heißt es dort. Die Einführung des elektronischen Kassensystems und des Online-Shops zum Erwerb der Tickets zum Start der Badesaison sei nach eingehender Prüfung verschiedener Varianten, auch im Austausch mit anderen Bädern, erfolgt. Man habe bewusst ein System gewählt, das sich in anderen kommunalen Bädern in Südbaden bereits bewährt habe, teils sogar ausschließlich mit Online-Verkauf. „Tickets für den Besuch können entweder zuhause über den Online-Shop unter freibad.ettenheim.de bestellt werden oder bargeldlos am Automaten am Schwimmbadeingang. Nach erfolgreicher Bestellung erhalten Käufer einen QR-Code, der als Eintrittsticket dient“, erklärt die Stadt.

Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt in das Schwimmbad

Dieser könne ausgedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden. Bezahlt werden könne online mit Kreditkarte oder PayPal, vor Ort mit EC-Karte oder Kreditkarte. „Wer die bereits bekannten RFID Karten bevorzugt, kann im Online-Shop eine Saisonkarte/Dauer-E-Ticket erwerben und diese im Schwimmbad von den Bademeistern aktivieren lassen. Das gilt auch für bereits vorhandene Karten aus den Vorjahren“, heißt es weiter. Im Online-Shop stehen Karten für Erwachsene (vier Euro) und Kinder, beziehungsweise Jugendliche von sechs bis 17 Jahren (2,50 Euro) bereit. Eine Abendkarte (Zutritt ab 17.30 Uhr) kostet 2,50, beziehungsweise zwei Euro.

Auch Zahlen zu den bisher verkauften Tickets nennt die Stadt: „Wie die Verkaufszahlen (Stand 17. Juni) zeigen, wird die Möglichkeit, Eintrittskarten online oder am Automaten zu erwerben, von den Badegästen sehr gut angenommen. So wurden im Vorverkauf über das Bürgerbüro im Rathaus bereits 1674 Tickets als Dauer-E-Ticket verkauft, 1350 Tickets im Online-Shop und bereits 2700 Tickets am Automaten“, stellt sie klar. Sollte es vor Ort zu Problemen beim Ticketkauf kommen, stehe das Schwimmbadpersonal Besuchern unterstützend zur Seite.

Am Kiosk im Schwimmbad, heißt es weiter, könne unabhängig vom Ticketsystem mit Bargeld bezahlt werden. „Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt Klaus Männer mit Speisen und Getränken.“ Und auf weitere Punkte wird hingewiesen: In den Schließfächern des Bades könnten Wertsachen verwahrt werden und Kinder unter sechs Jahren müssten keinen Eintritt zahlen.

Das Freibad

Das Carl-Hermann-Jäger-Freibad zwischen Ettenheim und Ettenheimweiler hat täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Wer ein Schwimmbadticket kauft, akzeptiert die Haus- und Badeordnung des Bads. Erreichbar ist das Schwimmbad unter Telefon 07822/89 51 51.