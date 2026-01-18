Gegenseitige Vorwürfe: Trump für Machtwechsel im Iran

Nach den Massenprotesten im Iran verschärft sich der Ton zwischen Trump und Chamenei. Irans Führer macht den US-Präsidenten für die Demonstrationen verantwortlich. Trump kontert. Kommt es zum Angriff?
Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat sich für einen Regierungswechsel im Iran ausgesprochen, nachdem ihn der oberste Führer der Islamischen Republik als "Verbrecher" bezeichnet hatte. "Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen", sagte Trump dem Nachrichtenportal "Politico". Die Machthaber in Teheran stützten ihre Herrschaft auf Unterdrückung und Gewalt. Irans Ajatollah Ali Chamenei hatte Trump zuvor für die landesweiten Massenproteste in seinem Land verantwortlich gemacht.