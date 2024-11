1 Gegen eine große AfD-Veranstaltung im April hatte das Bündnis für Rottweil eine Gegendemo organisiert. (Archivfoto) Foto: Otto

AfD-Sprecher Emil Sänze poltert gegen „selbst ernannte Demokratiehüter“ und sagt den geplanten Anti-Windkraft-Abend am Donnerstag im ESV-Sportheim ab.









Nachdem die Wogen am Wochenende hoch schlugen, teilt der Sprecher des AfD-Kreisverbands Rottweil-Tuttlingen und Landesvorsitzende Emil Sänze in einer Mail am Dienstagmittag mit: “Bedauerlicherweise müssen wir unseren Stammtisch/Bürgerdialog „Gegen den Wind“ am 14. November im ESV-Heim in Rottweil absagen.“