Gegen wildes Parken: Veranstalter in Grenzach-Wyhlen sollen Auflagen bekommen

1 Einfach im Grünstreifen zu parken, ist nicht nur verboten, sondern richtet auch Schäden an (Symbolfoto). Foto: Didgeman/Pixabay Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen will künftig verstärkt gegen rücksichtlose „Grünland-Parker“ vorgehen.







Nicht immer sind die unmittelbar vor Ort vorhandenen Parkmöglichkeiten ausreichend, wenn in der Doppelgemeinde eine öffentliche Veranstaltung stattfindet. Anstatt das eigene Auto woanders abzustellen und ein paar hundert Meter zu Fuß zur gewünschten Veranstaltung zu spazieren, entwickeln einige Zeitgenossen offenbar kreative Ideen, wie sie irgendwie doch noch möglichst nah am Wunschort parken können. So zumindest die Beobachtungen von Ratsmitglied Peter Weber (FW), der mit dickem Kamm derlei Ereignisse der vergangenen Wochen im Technischen Ausschuss schilderte.