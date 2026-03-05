Gegen wildes Parken: Veranstalter in Grenzach-Wyhlen sollen Auflagen bekommen
Einfach im Grünstreifen zu parken, ist nicht nur verboten, sondern richtet auch Schäden an (Symbolfoto). Foto: Didgeman/Pixabay

Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen will künftig verstärkt gegen rücksichtlose „Grünland-Parker“ vorgehen.

Nicht immer sind die unmittelbar vor Ort vorhandenen Parkmöglichkeiten ausreichend, wenn in der Doppelgemeinde eine öffentliche Veranstaltung stattfindet. Anstatt das eigene Auto woanders abzustellen und ein paar hundert Meter zu Fuß zur gewünschten Veranstaltung zu spazieren, entwickeln einige Zeitgenossen offenbar kreative Ideen, wie sie irgendwie doch noch möglichst nah am Wunschort parken können. So zumindest die Beobachtungen von Ratsmitglied Peter Weber (FW), der mit dickem Kamm derlei Ereignisse der vergangenen Wochen im Technischen Ausschuss schilderte.

 

Rabatten kaputtgefahren

Als zur Fasnachtszeit in der Wyhlener Solvay die Post abging, sei völlig rücksichtslos geparkt worden, schimpfte Weber. „Die Leute fahren dann auch einfach über den Grünstreifen. Die Rabatte dort ist hinüber“, sagte Weber, der nach eigenem Bekunden selbst dabei geholfen hat, zwei dort im Grasland steckengebliebene Fahrzeuge herauszuziehen.

Bürgermeister bestätigt Beobachtungen

Diese Beobachtungen hatte auch Bürgermeister Tobias Benz gemacht. Obwohl in Wyhlen Sperrungen aufgestellt worden seien. Er selbst habe auch gesehen, wie beim Tag der offenen Tür des Schulzentrums manche Besucher ihre Autos verbotenerweise in der Wiese beim Wyhlener Friedhof abgestellt hätten.

Ordnungsdienst schaut hin

Der Rathauschef denkt nun über Auflagen für Veranstalter bezüglich Absperrungen nach. „Damit die da nicht dauernd jemanden hinstellen müssen.“ Im Übrigen werde der kommunale Ordnungsdienst zukünftig stärker ein Auge auf solcherlei Anlässe haben, kündigte Tobias Benz an.

 