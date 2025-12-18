Gegen wiedererstarke Wolfsburger: SC Freiburg will vor Weihnachten die 20-Punkte-Marke knacken

Im letzten Spiel des Jahres will der SC Freiburg in Wolfsburg drei Punkte holen. Doch der Gegner ist gut drauf. Auch dank eines Interimstrainers, dem wohl bald die Beförderung winkt.

Einmal noch rollt der Ball am Wochenende in der Fußball-Bundesliga, auch für den SC Freiburg, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei wiedererstarkten Wolfsburgern antritt. Kapitän Christian Günter kündigte bereits nach dem BVB-Spiel an, man wolle noch mal „alles rauskitzeln aus unserem Körper“. Stürmer und Tor-des-Monats-Anwärter Lucas Höler sprach von 20 Punkten als Ziel für die Weihnachtspause.

Um eben jene Marke zu erreichen, fehlen dem Sport-Club noch drei Zähler, das Ziel in der Autostadt dürfte damit klar sein. Einfach wird das nicht, der VfL Wolfsburg hat sich von einer Krise zum Saisonstart, in der auch der erst im Sommer gekommene Coach Paul Simonis bereits wieder gehen musste, stabilisiert. Zuletzt gab es sieben Punkte aus drei Spielen, die Niedersachsen stehen damit nur noch zwei Punkte hinter den Freiburgern.

Dafür zumindest mitverantwortlich: Interimstrainer Daniel Bauer. Dem etatmäßigen U19-Coach der Wolfsburger winkt Berichten zufolge die Beförderung zum Cheftrainer. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg würde er weitere Argumente in eigener Sache sammeln.

Das sagt Julian Schuster über den VfL Wolfsburg

Einen speziellen Einfluss auf die eigene Herangehensweise habe die Trainersituation beim VfL jedoch nicht, sagte SC-Coach Julian Schuster am Donnerstag. „Wir sind dankbar, dass wir nur vier Spiele anschauen müssen“, sagte er nicht ganz ernst gemeint über die kurze Amtszeit Bauers. „Da scheint sich ein Gefüge gefunden zu haben“, so der SC-Coach über den gut aufgelegten Gegner, der die Freiburger wohl eher nicht mit personellen Überraschungen empfangen wird.

Wichtig für die Tabelle

Inwieweit die Gäste personell viel rotieren, wird sich zeigen – personell sieht es ähnlich aus wie zuletzt gegen Borussia Dortmund. Für die beiden Innenverteidiger Philipp Lienhart und Max Rosenfelder sowie Jan-Niklas Beste kommt das Spiel zu früh, Eren Dinkci kehrte unter der Woche zumindest wieder zurück ins Mannschaftstraining. Und Cyriaque Irié, der zuletzt nach langer Zwangspause nach Malaria-Infektion wieder im Kader stand, weilt nun beim Afrika-Cup und verpasst das letzte Spiel des Jahres, in dem es für den SC Freiburg auch um eine gute Ausgangsposition in der Tabelle geht.

Denn mit einem Sieg würden die Breisgauer definitiv auf einem einstelligen Tabellenplatz überwintern und zumindest ein wenig an den Top sieben dran bleiben. Ganz zu schweigen vom guten Gefühl, mit dem die SC-Profis in die kurze Weihnachtspause gehen würden. „Es wird immer schöner, wenn wir gewinnen“, sagte Kapitän Günter am Sonntag zum Einfluss des Wolfsburg-Spiels aufs Weihnachtsfest.