Gegen wiedererstarke Wolfsburger: SC Freiburg will vor Weihnachten die 20-Punkte-Marke knacken

Im letzten Spiel des Jahres will der SC Freiburg in Wolfsburg drei Punkte holen. Doch der Gegner ist gut drauf. Auch dank eines Interimstrainers, dem wohl bald die Beförderung winkt.
Einmal noch rollt der Ball am Wochenende in der Fußball-Bundesliga, auch für den SC Freiburg, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei wiedererstarkten Wolfsburgern antritt. Kapitän Christian Günter kündigte bereits nach dem BVB-Spiel an, man wolle noch mal „alles rauskitzeln aus unserem Körper“. Stürmer und Tor-des-Monats-Anwärter Lucas Höler sprach von 20 Punkten als Ziel für die Weihnachtspause.