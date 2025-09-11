Gegen VfB Bösingen: VfL Nagold erwartet eine Geduldsprobe

VfL Nagold – VfB Bösingen (Samstag, 15.30 Uhr). Mitte der Woche ging der 6. Spieltag der Fußball-Landesliga über die Bühne – allerdings ohne den VfL Nagold, dessen Partie beim BSV Schwenningen auf den 24. September verlegt wurde. Die bange Frage aus Sicht der Nagolder Fans: Fällt ihre Mannschaft in der Tabelle noch weiter zurück? Nach der Nullnummer gegen den SV Nehren war der Rückstand auf die SG Empfingen auf fünf Punkte angewachsen, inzwischen sind daraus sechs geworden. Dass es nicht noch mehr wurden, lag am SV Zimmern, dem es gelungen war, dem Spitzenreiter ein 1:1-Unentschieden abzuringen.

VfL Nagold nur noch Fünfter Die SG Empfingen, der SV Nehren und der SV Zimmern – alle noch ohne Niederlage – sind die aktuellen Fixpunkte der Liga. Dazu schob sich die TSG Balingen II mit einem 4:1-Sieg (nach 0:1-Rückstand) beim VfB Bösingen wieder ins Blickfeld. Die Nagolder sind demzufolge mit einem Spiel weniger nur noch auf Platz fünf, jetzt gleich auf mit dem SV Seedorf, der sich am Mittwochabend mit drei Punkten beim Schlusslicht Spvgg Freudenstadt bedient hatte.

Massives Mittelfeld-Pressing

Daraus ist der Druck entstanden, am Samstag das Heimspiel gegen den VfB Bösingen gewinnen zu müssen. Eine schwierige Aufgabe gegen einen unangenehm zu bespielenden Gegner, der dem VfL im Reinhold-Fleckenstein-Stadion „schon öfters das Leben schwer gemacht“ hat, blickt der Nagolder Trainer Marcel Schuon auf das 4:4-unentschieden in der vergangenen Saison zurück. „Die werden versuchen, defensiv gut zu stehen. Ich erwarte ein massives Mittelfeld-Pressing, über das sie versuchen werden, nach vorne ihre Konter zu setzen“, stellt Schuon seine Elf auf eine Geduldsprobe ein.

Gutekunst wieder in die Box

Tom Gutekunst dürfte beim VfL Nagold wieder die Box besetzen, Jonny Rothfuß die Position von Johannes Fleischle (nach gesundheitlichen Problemen noch nicht ganz fit) und Marius Hogg, den Schuon früh für den Gelb/Rot-bedrohten Jeremie Arlt einwechseln musste, in die Viererkette rücken. Die offene Position im Nagolder Tor wird Laurent Bajraktari besetzen, nachdem sich Lucas Lauxmann zuletzt im Topspiel gegen den SV Nehren in der hektischen Schlussphase einen Platzverweis eingehandelt hatte. Darüber hinaus stehen noch Niklas Watzl, Panagiodis Karypidis und Matthias Rauser in Konkurrenz um einen Startelfplatz.