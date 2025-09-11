Gegen VfB Bösingen: VfL Nagold erwartet eine Geduldsprobe

Der VfL Nagold empfängt am Samstag mit dem VfB Bösingen einen zähen Gegner.
VfL Nagold – VfB Bösingen (Samstag, 15.30 Uhr). Mitte der Woche ging der 6. Spieltag der Fußball-Landesliga über die Bühne – allerdings ohne den VfL Nagold, dessen Partie beim BSV Schwenningen auf den 24. September verlegt wurde. Die bange Frage aus Sicht der Nagolder Fans: Fällt ihre Mannschaft in der Tabelle noch weiter zurück? Nach der Nullnummer gegen den SV Nehren war der Rückstand auf die SG Empfingen auf fünf Punkte angewachsen, inzwischen sind daraus sechs geworden. Dass es nicht noch mehr wurden, lag am SV Zimmern, dem es gelungen war, dem Spitzenreiter ein 1:1-Unentschieden abzuringen.