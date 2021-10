1 Der KKK Haiterbach (weiß) erkämpfte sich den ersten Saisonsieg. Foto: Reutter

Erleichterung bei den Regionalliga-Basketballern von KKK Haiterbach. Das Team von Trainer Marian Thede feierte am Sonntagabend in der heimischen Kuckuckshalle den ersten Sieg in der noch jungen Saison 2021/2022.















Link kopiert

KKK Haiterbach – USC Freiburg 71:64 (17:23; 43:37; 59:52). Mit einem geschlossenen und guten Mannschaftsauftritt gelang dem KKK Haiterbach mit 71:64 der erste Sieg gegen den USC Freiburg. Die Haiterbacher brachten den Breisgauern damit die erste Niederlage der Saison bei. Bester Mann beim KKK war Karol Bubalo, der 23 Punkte auflegte.

Die Freiburger starteten furios aus der Distanz in die Partie und konnten im Startviertel gleich sechs Dreier einnetzen. Mit einem 17:23 aus Haiterbacher Sicht ging es in die erste Viertelpause. Die Mannen von Trainer Marian Thede blieben allerdings ruhig und spielten kontrolliert ihre Angriffe durch. Stück für Stück übernahmen sie so die Kontrolle über das Spiel und konnten den Rückstand in eine 43:37-Halbzeitführung verwandeln. Jonathan Patterson war dabei Haiterbachs stärkster Scorer in diesen Minuten.

Nach der Pause eröffnete Slaven Ponjavic mit einem Dreier die zweite Hälfte. Die Freiburger kamen über Nii Narku Bergmann auf 45:48 heran, ehe Haiterbachs stärkster Spieler an diesem Tag aufdrehte. Karol Bubalo baute mit drei Dreiern die Führung bis zum Ende des dritten Viertels auf 59:52 für den KKK aus. Sein Bruder Gojko Bubalo hielt mit seinen Punkten den Vorsprung konstant, denn hinten ließen die Haiterbacher nicht viel anbrennen. Tim Altenbeck gab sein Saisondebüt und beeindruckte mit einer sehr guten Leistung. Vor allem in der Defensive war er der Fels in der Brandung.

Mijo Babic brachte mit seinem Dreier zum 68:58 sein Team endgültig auf die Siegerstraße. Nii Narku Bergmann, stärkster Mann auf der Freiburger Seite, war auch am Ende nur sehr schwer zu stoppen und konnte mit zwei schnellen Dreiern noch zum 70:64 aus Haiterbacher Sicht verkürzen, doch der KKK spielte die Schlussminute gekonnt herunter und sicherte sich den verdienten Heimerfolg.

KKK Haiterbach: Karol Bubalo (23/3), Jonathan Patterson (18/2), Slaven Ponjavic (9/2), Mijo Babic (8/1), Gojko Bubalo (7/1), Tim Altenbeck (6), Martin Kresic, Julian Stojcevic, Rickardo Maric, Niclas Kesselring, Antonio Simic.

Marian Thede (KKK Haiterbach): "Es war eine gute mannschaftliche Leistung. Wir haben als Team gekämpft und uns diesen Sieg verdient. Darauf sollten wir aufbauen."