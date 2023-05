Um der Umweltverschmutzung durch weggeworfene Zigarettenkippen vorzubeugen, wird der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) ab kommender Woche neben Bußgeldern auch Taschen-Aschenbecher an Raucher verteilen.

Laut Mitteilung der Stadt vergiftet jede weggeworfene Zigarette die Umwelt, jeder einzelne Glimmstängel enthalte rund 7000 Schadstoffe, wovon 50 krebserregend seien.

Das Wegwerfen von Zigarettenkippen ist eine Ordnungswidrigkeit und wird in Lahr mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro geahndet, so die Stadt. Der KOD kontrolliere dabei teilweise in Zivil, um die Umweltverschmutzung zu verringern. Um die Ordnungswidrigkeit nicht nur zu bestrafen, sondern künftig auch zu verhindern, werden KOD-Streifen ab der kommenden Woche Taschen-Aschenbecher an Raucher verteilen.

Wer erwischt wird, muss das Bußgeld bezahlen

So soll verhindert werden, „dass Asche und Zigarettenstummel auf dem Boden landen“, so die Stadt. Das Geschenk gebe es jedoch nur, wenn die Zigarette noch nicht weggeschnippt wurde. Werden Raucher dabei erwischt, werde das Bußgeld verhängt, so die Stadt.

Die Idee ist eine Aktion im Zusammenhang mit dem runden Tisch „Sauberes Lahr“ mit dem Ziel, Lahr sauberer und sicherer zu gestalten, heißt es von der Verwaltung.