Gegen Thomas Müller gespielt: Marco Petereit verlässt den Offenburger FV nach 17 Jahren

1 In 450 Pflichtspielen für den OFV gelangen Marco Petereit (hier gegen Mutschelbach am Ball) bislang 176 Tore. Sehr viele werden bis zum Sommer wohl nicht mehr dazukommen. Foto: Künstle

Im Sommer verabschiedet sich beim Offenburger FV mit Marco Petereit eine absolute Vereinsikone. Nach 17 Jahren im Trikot der Offenburger ist für ihn Schluss. Die Fußballschuhe will er aber mit bald 35 Jahren noch nicht an den Nagel hängen.









„Du warst immer Vorbild für die jungen Spieler auf und außerhalb des Platzes“, „Capitano, Legende oder einfach nur Marco“ oder „Du bist ein feiner Kerl“: Die Reaktionen in den Sozialen Medien auf die Nachricht, dass Marco Petereit im Sommer seine Zeit beim Offenburger FV beendet waren eindeutig und zahlreich. Immerhin spielt der langjährige Kapitän seit der U 19 für seinen Herzensverein und gehört mit seinen 34 Jahren auch in dieser Saison noch lange nicht zum alten Eisen. In 18 von 19 möglichen Spielen stand er auf dem Platz und ist mit fünf Treffern auch der beste Torschütze für den leidgeprüften Tabellenletzten.