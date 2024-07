1 Als eine Autofahrerin auf die A 81 fahren wollte, kam es zum Unfall. (Symbolfoto). Foto: dpa

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am Montagvormittag auf der Landesstraße 409 an der Autobahnanschlussstelle Sulz am Neckar gekommen.









Link kopiert



Gegen 10.30 Uhr wollte eine 66-Jährige mit einem VW Up an der Autobahnanschlussstelle von der L 409 nach links abbiegen, um in Richtung Stuttgart auf die A 81 aufzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Tesla Model 3, dessen 21-jährige Fahrerin dem VW Up entgegenkam.