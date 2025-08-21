Gegen SG Empfingen: VfL Nagold verliert Spitzenspiel

Ein einziges Tor reicht der SG Empfingen, um vor 350 Zuschauern das Spitzenspiel gegen den VfL Nagold zu gewinnen. Die Querlatte verhindert in der 67. Minute den Ausgleich.
VfL Nagold – SG Empfingen 0:1 (0:1). Zweites Spiel, erste Niederlage: Nach acht Minuten Nachspielzeit war das 0:1 des VfL Nagold gegen die SG Empfingen in der Fußball-Landesliga amtlich. Vergeblich hatten die Platzherren versucht, das Empfinger Bollwerk vor dem starken Torhüter Kevin Fritz zu knacken. Es wollte einfach nicht gelingen und als die Schuon-Elf dann doch einmal aussichtsreich durch war, verhinderte die Querlatte (67.) den Ausgleich. Am Ende blieb VfL-Trainer Marcel Schoun nichts anderes übrig als festzustellen: „Die haben das heute mit viel Körperlichkeit ganz clever gemacht.“