Der Sulzer Ortschaftsrat war das erste Gremium, auf dem die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren auf der Tagesordnung stand. die weiteren Ortsgremien werden das Thema in den kommenden Wochen beraten (siehe Info).

Zur Sitzung in Sulz kamen Senja Dewes, Leiterin des Amtes für Soziales, Schulen und Sport, Karin Rottenecker-Zerrer (Abteilung Kinder, Jugend und Familien) sowie Birgit Rappenecker und Christian Ziser aus der Kämmerei der Stadt. Laut der Vorlage sollen die Gebühren im neuen Kindergartenjahr im Schnitt um 7,5 Prozent steigen. Da diese Sätze zuletzt im Jahr 2018 angepasst wurden, so die Meinung der Verwaltung, sei diese Anpassung moderat.

Dewes plädierte in der Sitzung für die notwendige Erhöhung. Sie verwies auf die Corona-Pandemie, als die jährliche Anpassung aufgrund der Einschränkungen ausgesetzt wurde. Da sozial schwächere Familien die Gebühren vom Landkreis erstattet bekommen, sei der Vorschlag insgesamt sozial ausgewogen, so die Amtsleiterin. Die Stadt würde, so die Berechnung, mit den neuen Gebühren etwa 200 000 Euro an Mehreinnahmen generieren. Die Kostendeckung durch die Elternbeiträge würde von zwölf Prozent auf 13 bis 14 Prozent steigen. Eine gewünschte Kostendeckung von 20 Prozent durch Elternbeiträge, die es idealerweise geben sollte, wird weiterhin nicht erreicht.

Rudolf Dörfler ist für die Erhöhung

Der Erste, der sich für die Anhebung aussprach, war Rudolf Dörfler (CDU): Er bezweifelte, dass das „der Untergang des Abendlandes“ wäre. Dörfler verwies auf den negativen Ergebnishaushalt der Stadt: „Alles, was wir machen, ist auf Pump“, sagte er. Daher seien diese Erhöhungen in der jetzigen Situation die einzige Lösung, so Dörfler.

Dem schlossen sich Nicole Baur (FWV) und Anja Isele (SPD) an. Baur, die vier Kinder hat, verwies auf die deutlich gestiegenen Löhne, daher sei eine Ablehnung fragwürdig. Isele zog den Vergleich, dass die Anhebung im Schnitt bei acht oder zehn Euro im Monat liegen würde. Das hatten die Vertreter der Verwaltung auf ihre Nachfrage angegeben. Das wäre, so Iseles Argument für die Erhöhung, der Gegenwert einer Packung Zigaretten.

Nicht jedes Ratsmitglied positioniert sich klar

Ortsvorsteher Rolf Mauch hatte sich als erster Rat deutlich gegen die geplante Erhöhung ausgesprochen. Er äußerte Verständnis, dass es nach fünf Jahren wieder eine Anpassung der Gebühren geben solle. Allerdings würde diese Erhöhung auch Familien treffen, die derzeit so gerade über die Runden kommen würden. „Diese Erhöhung jetzt: Kann das der Gemeinderat in dieser Zeit verantworten?“ Die Tatsache, dass sozial schwächere Familien diese Gebühren erstattet bekommen, ließ Mauch nicht gelten. Damit würden „künftige Generationen zu Antragstellern erzogen werden.“ Die Räte Uta Dreyer (SPD) und Juliane Müller (FWV) folgten ausdrücklich diesen Argumenten.

Knappe Entscheidung der Räte

Es gab aber auch einige Räte, die eher unentschieden waren. Am Ende gab es bei der Abstimmung das knappe Ergebnis gegen die Erhöhung: sechs Stimmen gegen die Erhöhung und fünf dafür – bei einer Enthaltung – und die Empfehlung des Sulzer Ortschaftsrates, dass die Anpassung der Kitagebühren derzeit zu hoch sei.

Info – So geht’s weiter

Das Thema Kita-Gebühren wird in den kommenden Wochen in allen Ortschaftsräten behandelt, als nächstes am Dienstag, 9. Mai, in Kuhbach. Die finale Entscheidung trifft dann der Lahrer Gemeinderat in der Sitzung am 26. Juni.