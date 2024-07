1 Der Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall auf der L 355 bei Talheim sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden.











Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 18-jähriger Golf-Fahrer gegen 3.25 Uhr auf der L 355 von Haiterbach nach Horb-Talheim. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Kombination mit alkoholischer Beeinflussung kam der Fahrer in einer Linkskurve von der Straße ab, so die Polizei.