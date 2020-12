Gegen Magdeburg Es bleibt dabei: HBW kann zu Hause nicht gewinnen

Bezjak erhöhte per Konter auf 17:12 für die Gäste (23.). Doch der HBW fand wieder in die Spur, verkürzte mit einem Doppelpack von Marcel Niemeyer auf 16:18. Zur Pause aber betrug der Rückstand der Schwaben wieder drei Treffer Differenz (17:20). Dennoch waren sie weiter in der Partie, schließlich hatten sie in dieser Saison schon höhere Rückstände ausgebügelt. Doch die HBW-Fans, die auf eine Steigerung ihres Teams gehofft hatten, sahen sich getäuscht. Magdeburg hatte nach dem Seitenwechsel weiter leichtes Spiel, erhöhte mit einem 6:1-Lauf, den Omar Magnusson in der 38. Minute abschloss, auf 26:18.

Der HBW fand nun auch im Angriff kaum noch statt, erzielte im zweiten Abschnitt gerade einmal noch neun Tore. Magnusson machte mit dem 31:21 (47.) den Deckel endgültig drauf. Die Hausherren ergaben sich nun in ihr Schicksal.

Bei beiden Teams durften nun auch die Spieler aus der zweiten Reihe ran, beide Trainer schonten ihre stärksten Kräfte, wobei SCM-Coach Bennet Wiegert über die kompletten 60 Minuten auf seinen Goalgetter Michael Damgaard verzichtete. Am Ende feierten die Gäste einen auch in dieser Höhe verdienten 39:26-Erfolg. Kreisläufer Marcel Niemeyer – mit sieben Treffern erfolgreichster HBW-Schütze – zeigte sich im Interview bei Sky bedient: "Wir hatten über 60 Minuten keine Abwehrleistung und haben unsere Tohüpüter nicht unterstützt. So kann man nicht gewinnen."

HBW Balingen-Weilstetten:Jensen, Ruminsky; Zobel (1), Niemeyer (7), Lipovina (3), Kirveliavicius, Thomann, Nothdurft (2), Grétarsson (4/3), Diebel (2), Schoch (2), Zintel (1), Saueressig (2), Röller, Heinzelmann (2), Strosack.

SC Magdeburg: Green, Thulin; Musa (4), Chrapkowski, Kluge (1), Steinert (1), Kristjansson (2), Pettersson (5), Magnusson (5/2), Hornke, Mertens (8), O’Sullivan (6), Bezjak (7), Damgaard, Preuss.

Nächstes Spiel am Dienstag

Für den HBW geht’s bereits am kommenden Dienstag weiter. Dann muss das Bürkle-Team bei der HSG Wetzlar (20 Uhr, Rittal-Arena) ran.