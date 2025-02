Wegen Straßenglätte hat eine Autofahrerin am Wochenende auf einem Parkplatz in Oberndorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto wurde stark beschädigt.

Zu einem Glatteisunfall ist es am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz in der Oberndorfer Talstraße gekommen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-Jährige kurz nach Mitternacht mit einem Skoda Kamiq auf dem Parkplatz, um ihren Wagen dort abzustellen.

Aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse geriet das Auto unkontrolliert ins Rutschen und prallte mit einem geparkten Mitsubishi Colt zusammen. In der Folge stieß der Skoda noch gegen eine Leitplanke.

Das total beschädigte Auto der 66-Jährigen musste abgeschleppt werden. Am Mitsubishi entstand nach Schätzungen der Polizei ein Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Schadenshöhen am Skoda und an der Leitplanke sind der Polizei noch nicht bekannt.