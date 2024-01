1 Der VfB Stuttgart trägt Trauerflor gegen Leipzig. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Gegen RB Leipzig tritt der VfB am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Trauerflor an. Das Zeichen gilt einer jüngst verstorbenen VfB-Legende.









Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga tritt der VfB Stuttgart mit Trauerflor beim Heimspiel gegen RB Leipzig an. Die Mannschaft trägt die schwarze Binde am Oberarm in Gedenken an den Ex-Spieler Lothar Weise. Der ehemalige VfB-Spieler, dessen große Zeit im Brustring noch vor Gründung der Bundesliga war, war unlängst in Marbach verstorben.