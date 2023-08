So will Rottweil das Aussterben der Innenstadt bekämpfen

1 So soll es in Rottweil wieder öfter aussehen. Damit ein Besuch in der Innenstadt wieder attraktiver wird. Foto: Graner

Es kommt wieder mehr Leben in die Stadt: Mit verschiedenen Projekten will Innenstadtmanagerin Kerstin Ohnmacht die Rottweiler Innenstadt wieder attraktiver machen. In diesem Sinne ist bis Ende des Jahres noch einiges geplant.









In vielen Innenstädten in Deutschland wird es immer leerer. Auch in Rottweil gibt es einige Leerstände. Dagegen soll nun etwas getan werden: Derzeit läuft in Rottweil ein Gründerwettbewerb unter der Nutzung des Förderprogramms „Pop-Up-Stores“ des Bundes.