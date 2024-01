Gegen Kürzungen für Landwirte: Rolf Mauch protestiert in Berlin

1 Rolf Mauch (rechts) nahm mit anderen Landwirten aus Baden an der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: privat

Tausende Landwirte mit ihren Traktoren, unterstützt von Handwerkern und Lkw-Fahrern, haben am Montag in Berlin gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung in der Landwirtschaft demonstriert. Unter ihnen waren auch zahlreiche Bauern aus dem Südwesten – der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband hatte einen Bus organisiert.









Link kopiert



Die Fahrt in die Hauptstadt hatte auch Rolf Mauch mitgemacht – freilich nicht in seiner Funktion als Ortsvorsteher von Sulz, sondern als Inhaber eines Ackerbau- und Weinbaubetriebs. Unsere Redaktion erreichte ihn am Montagnachmittag am Telefon – Mauch berichtete, dass unter den Protestlern in Berlin eine sehr gute Stimmung herrsche. Es sei sehr schön, die Einigkeit unter den Teilnehmern der Demo zu erleben, der sich auch Bäcker und andere Handwerker angeschlossen hätten.