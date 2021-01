Gegen KSV Hessen Kassel TSG Balingen feiert vierten Sieg in Folge

Gute Möglichkeiten für beide Teams

Beide Teams hatte in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. Doch sowohl Luca Heim (5.) und Tim Wöhrle (7.) auf Balinger Seite als auch die Kasselaner Sebastian Schmeer (11.) und Nils Pichinot (15.) blieben erfolglos. Dann mussten die Balinger aber mächtig die Luft anhalten: Adrian Müller spielte den Ball unbedrängt zu Keeper Julian Hauser zurück, doch dessen Versuch, das Spiel aufzubauen, missriet gründlich. Sein Kullerball wäre nicht nur beinahe im eigenen Tor gelandet, sondern hätte in Marcel Fischer fast noch einen dankbaren Abnehmer gefunden – die Kugel aber trudelte ins Aus (18.). Kassel hielt den Ball in der Folge zwar mehr in den eigenen Reihen, zwingend aber wurde das Team von Trainer Tobias Damm nun kaum noch.

Balingen kam immer besser in die Partie, war in der Abwehr sicher und setzte immer wieder Nadelstiche. Einer davon führte kurz vor der Pause etwas glücklich zum 1:0. Der starke Marc Pettenkofer spielte den Ball nach einem Konter im Strafraum, traf Kassels Kevin Nennhuber aus kurzer Distanz an der Hand, und Referee Timo Lämmle zeigte völlig zu Recht auf den Punkt. Seemann lief an und überwand KSV-Keeper Maximilian Zunker zur Führung für die Platzherren. Balingen nahm diesen Vorsprung mit in die Halbzeitpause und kam mit Volldampf zurück auf den von dicken Schneehaufen gesäumten Kunstrasenplatz.

Gerade einmal 50 Sekunden rollte der Ball wieder, als Luca Heim mit der Kugel zur Grundlinie durchlief, clever in der Rückraum zu Leander Vochatzer passte und der zum 2:0 traf (46.). Die TSG bestimmte nun das Spiel, hatte gute Möglichkeiten zum 3:0 und überstand auch die Schluss-Offensive der "Löwen" schadlos.

Bereits am Sonntag geht es für de TSG-Kicker mit dem Auswärtsspiel beim FC Homburg (Anpfiff: 14 Uhr) weiter