3 Sandra Mauch (links) und Pia Springmann sind ein tolles Team. Foto: Kupferschmidt

Vom Handwerk bis zur Informatik – viele Berufe werden von Männern dominiert. Der Girls’ Day möchte einen Schlussstrich unter solche Klischees setzen. Wie kommt dieser in Rottweil an?















Kreis Rottweil - Man hat fast das Gefühl zu stören, wenn man am Girls’ Day den Raum betritt, in dem Sandra Mauch und die zwölfjährige Pia Springmann gerade einen dreidimensionalen Ast verputzen. Die beiden wirken wie ein eingespieltes Team und haben viel Spaß bei der Arbeit.

"Wir haben uns total gefreut, als Pia bei uns angerufen hat und gefragt hat, ob wir einen Girls’ Day anbieten", sagt Mauch, die Frau des Geschäftsführers von "karl mauch". Es ist der erste Girls’ Day, den der Stuckateurbetrieb aus Dunningen anbietet. Und sie ist begeistert von der Zwölfjährigen: "Sie ist sehr aufmerksam und denkt mit. Jeder Arbeitgeber, bei dem sie später mal eingestellt ist, kann sich glücklich schätzen".

Abwechslungsreiche Arbeit als Stuckateur

Aber auch Pia gefällt der Einblick in den Berufsalltag eines Stuckateurs. Zu dessen Arbeit gehören etwa nahezu alle Tätigkeiten des Innenausbaus und die Herstellung sowie Sanierung von Putzen. Am Morgen hat Pia einen Schmuckstab in dem Geschäftsgebäude angebracht. Ab Mittag verputzt sie den Ast, der später eine Spielecke schmücken soll. Ihr Resümee: "Es ist cool!" Die Arbeit sei eine neue Erfahrung und sehr abwechslungsreich. Nur im "Büro zu sitzen", könnte sie sich für ihre Zukunft nicht vorstellen. Auch "die Kreativität" dürfe aus ihrer Sicht im Berufsalltag nicht fehlen.

Sandra Mauch arbeitet in dem Stuckateurbetrieb ihres Mannes, Wolfgang Mauch. "Es ist der Hammer, wie selbstständig sich Pia um den Girls’ Day gekümmert hat", sagt er. Sie habe im Betrieb im angerufen und das Organisatorische geklärt und sei am Morgen alleine mit dem Fahrrad in die Max-Planck-Straße gefahren.

Beruf von Männern dominiert

Auch Wolfgang Mauch freut sich, dass sich die Zwölfjährige aus Dunningen für den eher Männer dominierten Beruf interessiert. "Wir haben gerade eine Auszubildende", sagt er. "Das funktioniert gut, aber 95 Prozent der Arbeitnehmer sind Männer." Seine Frau findet das "schade". Sie liebt die Arbeit, obwohl sie eigentlich etwas anderes gelernt habe. "Am liebsten verputzen wir Naturkalk im Team", sagt Mauch. Sie kann sich vorstellen, dass viele Frauen von dem Beruf des Stuckateurs abgeschreckt sind, da man teilweise schwer tragen müsse. Allerdings, so der Geschäftsführer: "Vieles erleichtern heutzutage Maschinen".

Der Girls’ Day bei "karl mauch" war jedenfalls ein Erfolg. Der verputzte Ast ist bis zum Feierabend von Pia fertig geworden und alle Beteiligten sind zufrieden. Sandra Mauch: "Wenn der Ast fertig gestrichen ist, musst du nochmal herkommen und deinen Namen darauf schreiben. Damit jeder weiß, dass du dabei warst!"

Hochschule für Polizei bietet virtuellen Girls‘ Day an

Auch die Polizei Baden-Württemberg beteiligt sich mit mehreren Veranstaltungen am bundesweiten Aktionstag "Girls‘ Day". Eine Veranstaltung findet bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Schwenningen statt. "Hier wird den Schülerinnen ein tolles, vielseitiges und umfangreiches Rahmenprogramm rund um den Polizeiberuf angeboten", sagt Ulrike Widmann vom Polizeipräsidium Konstanz. Da sich das Angebot in Schwenningen an alle Schülerinnen richte und hier auch in der Vergangenheit Interesse aus dem Landkreis Rottweil bestanden habe, wurde der Girls‘ Day in den vergangenen Jahren nicht zusätzlich bei der Polizei Rottweil angeboten. Coronabedingt musste der Girls‘ Day bei der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in diesem Jahr virtuell abgehalten werden.

Frauenquote bei der Polizei im Südwesten liegt bei 27,5 Prozent

Aber ist der Girls‘ Day überhaupt noch von Bedeutung? Und wie viele Frauen streben den Beruf einer Polizistin an? "Uns liegen keine Zahlen vor, wie hoch der Frauenanteil bei den Bewerbungen ist. Die Frauenquote bei der Polizei Baden-Württemberg liegt bei 25,7 Prozent", so Widmann. Eine Beteiligung der Polizei am Girls‘ Day sei eine Einzelmaßnahme in einem ganzen Maßnahmenpaket, das die Polizei für die Nachwuchswerbung geschnürt hat. Widmann: "Dieses Paket richtet sich generell an alle Interessierten, unabhängig vom Geschlecht. Natürlich freuen wir uns über jede Bewerbung von Frauen, die sich für den Beruf der Polizeibeamtin interessieren".

Um die Frauenquote darüber hinaus weiter zu erhöhen, sei eine zielgerichtete Ansprache an junge Frauen, die sich in der Berufsfindungsphase befinden im Rahmen des Girls‘Day "sinnvoll und zielführend". Deshalb beteilige sich die Polizei auch "sehr gerne" am Girls‘Day.