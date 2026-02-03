Gegen Kämpfe in Nordsyrien: Bis Samstag gibt es in Freiburg jeden Tag eine Demonstration

Unter dem Motto „Hände weg von Rojava“ treffen sich in dieser Woche in Freiburg jeden Tag Hunderte, um gegen die Angriffe in den kurdischen Gebieten Nordsyriens zu protestieren.
Berlin, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg – und auch Freiburg. In vielen Städten wird derzeit regelmäßig Demonstriert. Unter dem Motto „Hände weg von Rojava“ treffen sich deutschlandweit zahlreiche Menschen, um gegen den Angriff auf die kurdischen Gebiete in Nordsyrien zu demonstrieren. Die Region ist besser bekannt unter ihrem kurdischen Namen Rojava.