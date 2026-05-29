Gegen höhere Kita-Gebühren: Grüne kritisieren Vorgehen von Niedereschach

Nach dem Beschluss für höhere Kita-Gebühren in Niedereschach erheben die Grünen Vorwürfe – sie kritisieren das Prozedere vermissen die Einbeziehung der Eltern.

Die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mehrheitlich auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände Baden-Württembergs sowie den Vertretern der Kirche beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge für über Dreijährige in Höhe von 4,5 Prozent an den Kindergärten in Fischbach, Schabenhausen und Kappel ab dem 1. August 2026 war so gar nicht nach dem Geschmack der Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, weshalb sich diese bei der Abstimmung gegen die Erhöhung votierten.

Wie bereits im vergangenen Jahr, vermissten Gerhard Rabus und Elisabeth Beck-Nielsen in der Vorlage der Gemeinde mit Blick auf die Erhöhung der Kindergartenbeiträge „eine sachgerechte Beurteilung der geplanten Erhöhung“. Wichtig wären dabei aus ihrer Sicht Vergleiche mit Kommunen in der Umgebung. Zudem decke sich die geplante Erhöhung nicht mit den zur Begründung herangezogenen Tarifsteigerungen und es sei klärungsbedürftig, warum Gemeinderat und Elternvertreter nicht in die Überlegungen mit einbezogen worden seien.

Beratung? Das erzeuge Druck

Die Beschlussvorlage übernehme wie bereits 2025 die Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen. „Diese erwecken den Anschein allgemeingültiger Standard zu sein, haben jedoch lediglich beratenden Charakter und üben dennoch Druck auf die Kommunen aus“, so Rabus. Die jüngsten gemeinsamen Empfehlungen für 2026/27 enthielten vor allem Aussagen zu Beitragserhöhungen aufgrund gestiegener Tarif- und Sachkosten, jedoch keine neuen Sozialkomponenten, wie sie etwa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg vorgeschlagen würden.

Dazu gehören einkommensabhängige Elternbeiträge gleitende Beitragsstufen, automatische Entlastungen für Familien mit geringem Einkommen, ein landesfinanzierter Sozialausgleich zwischen Kommunen und gleiche Gebühren unabhängig vom Wohnort.

Gemeinde habe Spielraum

„Wir als Gemeinde haben den Spielraum, solche und weitere sozialpolitischen Akzente zu setzen, und genau das erwarten wir“, so Rabus. „Für uns stellt dies einen wesentlichen Mangel in der Beitragsermittlung dar. Chancen- und Bildungsgerechtigkeit darf keine Frage des Geldbeutels oder der Herkunft sein.“

Viele Kommunen und kirchlichen Träger würden unter angespannten Finanzen leiden. Das Interesse an einer höheren Kostenbeteiligung der Eltern liege daher nahe. Aber: Kinderbetreuung – besser frühkindliche Bildung und Erziehung – sei Daseinsvorsorge, kein Sparposten. So etwas müsse gesamtgesellschaftlich getragen werden. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr gefordert, dass zumindest das letzte Kindergartenjahr verpflichtend und damit beitragsfrei sein muss. Diese Forderung wurde erfreulicherweise inzwischen in den Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung aufgenommen, bedauerlicherweise jedoch ohne festen Starttermin“, so Rabus weiter. Was dies für eine realistische Umsetzung bedeutet, möge sich jeder selbst ausmalen. Mit einer flächendeckenden Umsetzung sei daher frühestens 2028, eher ab 2029 zu rechnen. Erschwerend komme hinzu, dass alle neuen Ausgaben „unter Haushaltsvorbehalt“ stünden, also von der Finanzlage und den politischen Prioritäten abhänge.