Gegen höhere Kita-Gebühren: Grüne kritisieren Vorgehen von Niedereschach

Nach dem Beschluss für höhere Kita-Gebühren in Niedereschach erheben die Grünen Vorwürfe – sie kritisieren das Prozedere vermissen die Einbeziehung der Eltern.
Die in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mehrheitlich auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände Baden-Württembergs sowie den Vertretern der Kirche beschlossene Erhöhung der Elternbeiträge für über Dreijährige in Höhe von 4,5 Prozent an den Kindergärten in Fischbach, Schabenhausen und Kappel ab dem 1. August 2026 war so gar nicht nach dem Geschmack der Mitglieder der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, weshalb sich diese bei der Abstimmung gegen die Erhöhung votierten.