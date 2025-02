Etwa 600 Menschen kamen am Montagabend nach ersten Schätzungen der Veranstalter auf dem Balinger Marktplatz zusammen. Hier sind die Bilder.

Hunderte Menschen kamen am Montagabend auf dem Balinger Marktplatz zusammen, um ihren Unmut zu bekunden. Grund dafür war, wie auch in vielen anderen deutschen Städten, ein Antrag der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

„Wir stellen fest, dass die Union, dass die FDP nicht nur an der Brandmauer kratzt, sondern, dass sie die Brandmauer einfach einreißen“, hieß es dazu vorab in einer Pressemitteilung von SPD und Grünen.

In Balingen, wie in den vergangenen Tagen unter anderem auch in Berlin, Hamburg, Freiburg, Stuttgart, Tübingen und Reutlingen wolle man ein klares Zeichen für für Vielfalt, Demokratie und Menschenwürde setzen.

„Wir sind die Brandmauer“

Unter dem Motto: „Wir sind die Brandmauer“, erstrahlten daher hunderte Lichter den Marktplatz. Nach Schätzungen der Veranstalter hatten sich etwa 600 Menschen auf dem Marktplatz versammelt.