Gegen GWD Minden HBW Balingen-Weilstetten feiert starken Re-Start

"Ich bin super zufrieden und extrem stolz darauf, wie die Mannschaft hier aufgetreten ist", sagte HBW-Trainer Jens Bürkle nach einem Match, in dem sein Team von Beginn an voll da war. Bis zum 6:6 (11. Minute) bewegten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Bei Minden führte Nationalspieler Juri Knorr zunächst stark Regie, die Gäste aber dominierten das Tempo auf dem Parkett, weil sie in der Defensive wesentlich besser zupackten als die Ostwestfalen und in Mike Jensen einen Bomben-Keeper zwischen den Pfosten hatten, der den Vergleich der Torhüter am Ende deutlich für sich entschied.

Als Knorr für zwei Minuten rausmusste, trafen Fabian Wiederstein und Tim Nothdurft per Konter für den HBW (8:6/13.). Noch hielt GWD-Rückraumshooter Christoffer Rambo die Grün-Weißen in Schlagdistanz. Nach dessen 9:10 aber machte Jensen die Hütte dicht, und vorne packten Schoch (3), Wiederstein und Gregor Thomann für die Schwaben – sie leisteten sich in der ersten Hälfte nicht einen technischen Fehler – noch Tore drauf: 15:9 (25.). Knorr verkürzte zum 10:15 (26.), danach aber gelang beiden Teams kein Treffer mehr.