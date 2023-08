Was für ein Moment für Sasa Kalajdzic! Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart hat die Wolverhampton Wanderers beim FC Everton als Joker in der 87. Minute zum ersten Saisonsieg geköpft. Nach seiner schweren Knieverletzung ist der Österreicher nun endgültig auf der Insel angekommen. Der 1:0-Siegtreffer ist gleichzeitig Kalajdzic erster Treffer in der Premier League – in seinem erst dritten Spiel.

Der Zwei-Meter-Hüne war zwei Minuten vor seinem umjubelten Treffer von „Wolves“-Trainer Gary O’Neil eingewechselt worden. Freuen kann sich Kalajdzic nicht nur über sein erstes Tor in England – beim anschließenden Jubel steckte sich der Stürmer den Daumen in den Mund und packte den Ball unters Trikot. Erwarten Sasa und Freundin Lorena Grabovac etwa ein Kind? Sein Posting auf Instagram nach dem Spiel lässt da wohl keine Zweifel mehr offen.

Bruder Daniel gratuliert Sasa zum Tor

Sasa Kalajdzic hatte sich nach seinem Wechsel vom VfB zu Wolverhampton im September des vergangenen Jahres im ersten Einsatz für seine neuen Farben seinen zweiten Kreuzbandriss zugezogen und fiel dadurch die komplette Saison aus. In der aktuellen Runde hatte der 26-Jährige am ersten Spieltag bei der 0:1-Niederlage bei Manchester United bereits einen Kurzeinsatz.

Am zweiten Spieltag saß er 90 Minuten auf der Bank, bevor er in Everton in der 87. Minute endlich jubeln durfte. Bruder Daniel Kalajdzic, der beim heutigen 4:1-Heimsieg der Stuttgarter Kickers ohne Tor blieb, gratulierte seinem Bruder über die sozialen Medien. „Hast du dir so verdient!!“, schickte er Grüße nach England.