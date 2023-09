Bereits nach zehn Minuten wurde Kickers-Verteidiger Leon Maier nach einer Notbremse vom Feld verwiesen. Er hatte Tobias Dierberger gefoult. Den folgenden Freistoß setzte Moritz Kuhn zunächst in die Mauer, traf aber im Nachschuss herrlich unter die Latte.

Wunderschöne Tore

Doch auch die Kickers haben einen Spezialist für Sonntagsschüsse in ihren Reihen. Der Albstädter Kevin Dicklhuber traf mit seinem linken Fuß traumhaft in den Winkel. Kuhn brachte die TSG dann erneut mit einem Distanzschuss in Führung, doch Paul Polauke glich noch vor dem Pausenpfiff für die Gastgeber aus.

Das vierte Remis der Saison

Im zweiten Durchgang hatten beide Teams durchaus die Chance, das entscheidende Tor zu erzielen. Schlussendlich blieb es aber beim 2:2, womit die TSG weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet.