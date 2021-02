Ralf Schlatter hat einige, die ihn kennen, in den vergangenen Monaten überrascht. Ganz offen trägt er seine Meinung zur Corona-Krise in die Öffentlichkeit zur Schau. Er arbeitet an einer "Querdenken"-Gruppe in Horb – und will nun mit einem Autokorso gegen den Lockdown und seine Folgen demonstrieren.