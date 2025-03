Erstmals in dieser Saison können sich die Anhänger der TSG Balingen auf einen Doppelspieltag freuen. Die 1. Mannschaft eröffnet am Samstag um 15 Uhr gegen Backnang, um 18 Uhr folgt dann das Spiel der U23.

Nach dem 1:0-Erfolg in der Vorwoche gegen Esslingen kommt mit dem VfR Heilbronn erneut ein Team aus dem unteren Drittel nach Balingen. Mit einem Sieg könnte das Team von Philipp Wolf einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit dem Ausfall von Florian Barth, der in zwei Wochen am Jochbein operiert werden muss, gibt es aber den nächsten personellen Rückschlag. Nach Jonas Kurz und Raphael Hipp fällt nun auch der dritte Kapitän aus, mit Luis Sinz ist ein weiterer Führungsspieler ebenfalls nicht verfügbar. Wie will das Trainer-Team dieses Vakuum lösen? „Das sind vier Spieler, die schon auch das Gesicht der Mannschaft waren. Wir werden von Spiel zu Spiel jünger und müssen das im Kollektiv lösen“, erläutert Wolf.

Verstärkung benötigt

Positionstechnisch wären Sebastian Zieker und Nathan Cuflom zwei Spieler, die wie Barth hinten links verteidigen können. „Die Kaderquantität lässt aktuell mehr und mehr nach. Ohne Verstärkung wird es also wieder schwierig“, so Wolf. Am Freitag nach den Abschlusstrainings der beiden TSG-Teams dürfte schon mehr Klarheit herrschen.

Mit den Heilbronnern wartet am Samstag ein „angeschlagener Boxer“. Das Team war mit deutlich höheren Ambitionen in die Saison gestartet und hat zudem die ersten beiden Partien des neuen Jahres verloren. „Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Sie sind natürlich unter Zugzwang, das kann sie aber auch gefährlich machen“, wägt Wolf ab.

Start von Bedeutung

Von seiner eigenen Mannschaft erwartet er eine bessere Anfangsphase als in der Vorwoche. „Da waren wir zu unsauber“. Außerdem wolle man den eigenen Spielstil unabhängig vom Ergebnis durchziehen, was nach dem 1:0-Führungstreffer nicht mehr zufriedenstellend gelang.