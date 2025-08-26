Gegen den SV Diersheim: Weshalb der SC Lahr als klarer Favorit in die Pokalpartie geht

Die Lahrer wollen am Mittwochabend auswärts die nächste Pokalhürde nehmen. Bei der Partie gegen den SV Diersheim sind die Rollen klar verteilt.

Südbadischer Pokal: SV Diersheim – SC Lahr (Mittwoch 18 Uhr). In der zweiten Runde des SBFV-Pokals bekommt es der SCL mit einem vermeintlich leichten Los zu tun. Die Elf von Trainer Sascha Schröder tritt die Auswärtsfahrt nach Diersheim an. Der Sportverein aus dem Rheinauer Ortsteil spielt in der Bezirksliga. Die Marschroute ist für die Lahrer entsprechend klar: „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und weiterkommen“, bringt es Schröder auf den Punkt.

Dass die Gastgeber dennoch nicht zu unterschätzen sein sollten, verdeutlicht ein Blick auf die Historie des Vereins. Der umjubelte Sieg der Diersheimer im Bezirkspokal ermöglichte die Teilnahme im Verbandspokal. Damals spielte der Club noch in der Kreisliga A.

Nun tritt die Mannschaft als Aufsteiger seit dieser Saison in der Bezirksliga an. Schon in der Auftaktrunde des SBFV-Pokals setzte sich der „Underdog“ gegen den Landesligisten aus Oberwolfach mit einem 0:0 durch (siehe Info).

Unangenehme Anfangsphase erwartet

Auf Lahrer Seite stellt man sich durchaus auf Drangphasen der Hausherren ein. Das Spiel werde wahrscheinlich in den ersten 15 bis 20 Minuten unangenehm, so Schröders Vermutung. Seine Mannschaft werde aber mit allem dagegen halten, was geht, stellt er klar. Auch wenn die englischen Wochen an die Substanz der Spieler gehen können, freut sich das SC-Team über Rückenwind: Mit den jüngsten Siegen in der Verbandsliga hat sich gezeigt, dass Verfassung und Stimmung passen.

Aufseiten der Diersheimer gibt sich der für den Seniorenbereich zuständige Jochen Ross keinen Illusionen hin. „Es wird richtig schwer“, so seine Prognose. Auch wenn ein Sieg unwahrscheinlich sei, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion unverhohlen erklärt, wolle sein SV das Beste geben. Ross verweist auf einige Leistungsträger bei den Grün-Weißen.

Unsere Empfehlung für Sie Bei Spiel des SC Lahr Zahlreiche Fußballfans kassieren Knöllchen Mit einer bösen Überraschung endete für viele Zuschauer der Stadionbesuch beim SC Lahr – sie fanden später einen Strafzettel wegen Falschparkens an ihrem Auto vor.

Was die Kadersituation angeht, hat der SC Lahr eine gute Ausgangssituation für die Pokalpartie. Das Team ist eingespielt, und auch die Neuzugänge wussten in der noch jungen Saison 25/26 zu überzeugen.

Weniger rosig sieht es aufseiten der Gastgeber aus. Neben zwei verletzungsbedingten und einem urlaubsbedingten Ausfall sind zwei Spieler nach der jüngsten Ligapartie mit Rot und Gelb-rot gesperrt.

Für die Lahrer herrschen demnach beste Bedingungen, dem Traum vom Pokalfinale ein gutes Stück näher zu kommen.

Kein Elfmeterschießen

Im Pokal des Südbadischen Fußballverbands gibt es eine Besonderheit: Steht es auch nach der Verlängerung Unentschieden, zieht das klassentiefere Team als Sieger in die nächste Pokalrunde ein. Dem SV Diersheim würde also ein Unentschieden reichen. Im Finale des SBFV-Pokals findet diese Regelung jedoch keine Anwendung.