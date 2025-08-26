Gegen den SV Diersheim: Weshalb der SC Lahr als klarer Favorit in die Pokalpartie geht

Die Lahrer wollen am Mittwochabend auswärts die nächste Pokalhürde nehmen. Bei der Partie gegen den SV Diersheim sind die Rollen klar verteilt.
Südbadischer Pokal: SV Diersheim – SC Lahr (Mittwoch 18 Uhr). In der zweiten Runde des SBFV-Pokals bekommt es der SCL mit einem vermeintlich leichten Los zu tun. Die Elf von Trainer Sascha Schröder tritt die Auswärtsfahrt nach Diersheim an. Der Sportverein aus dem Rheinauer Ortsteil spielt in der Bezirksliga. Die Marschroute ist für die Lahrer entsprechend klar: „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und weiterkommen“, bringt es Schröder auf den Punkt.