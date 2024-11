Gegen den Pokalgegner: Erstes Treffen zwischen dem HBW und Coburg steht an

1 Daniel Blomgren und der HBW wollen am Freitag einen Heimsieg einfahren. Foto: Eibner

Am Freitagabend steht die nächste Aufgabe für den HBW Balingen-Weilstetetn an. Um 19 Uhr empfangen die Gallier in heimischer Halle den HSC 2000 Coburg, gegen den es auch im DHB-Pokal geht.









Nein, das Viertelfinale im DHB-Pokal spielt für HBW-Coach Matti Flohr im Hinblick auf die anstehende Ligabegegnung noch keine Rolle. Hintergrund: Am Freitag geht es gegen den HSC 2000 Coburg, mit welchem man sich am 18. Dezember auch um den Einzug ins Final-Four streitet. „Das hat im Moment noch keinerlei Relevanz. Es ist ein Spiel in der Liga, und wir wollen natürlich gewinnen“, so Flohr gegenüber unserer Redaktion.