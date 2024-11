1 Der starke Semih Cetin führte viele Zweikämpfe – hier gegen Rottenburgs Topstürmer Oleh Stepanenko. Foto: Kara

333 Zuschauer sehen im Albstadion ein 1:1-Remis zwischen dem FC 07 Albstadt und Landesliga-Tabellenführer FC Rottenburg. Nach einer ereignisarmen 1. Hälfte gleicht der FCR zehn Minuten vor dem Ende aus.









Aufregend wurde es am Freitagmittag erst nach dem Seitenwechsel. So lieferten sich der gastgebende FC 07 Albstadt und Rottenburg in den ersten 45 Minuten einen Abnutzungskampf – eine wirkliche Torchance gab es aber weder auf der einen, noch auf der anderen Seite.