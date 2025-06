Bis zum gestrigen Samstag war nicht klar, wie der Balinger Fahrplan in Richtung Regionalliga aussieht: Es gab Spekulationen, dass es eventuell gar keinen Vertreter aus Hessen geben wird und eine Zweierrunde ansteht – dies hat sich nun erübrigt.

Die TSG startet bereits am Dienstag auf dem altehrwürdigen Betzenberg gegen die 2. Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Diese überholten den FK Pirmasens am letzten Spieltag im direkten Duell. Dabei war der Spielverlauf kurios: Kaiserslautern führte 2:0 und war zudem in Überzahl, als ein Gewitter für eine lange Unterbrechung sorgte. Zwischenzeitlich stand sogar eine Fortsetzung am Sonntag zur Debatte. Letztlich siegte Kaiserslautern mit 2:1.

Abhängig vom ersten Ergebnis

Die Balinger spielen dort nun am Dienstag um 19 Uhr. Gibt es einen Sieg oder ein Remis, hat die Isik-Elf erst am 9. Juni wieder ihren Einsatz. Zuhause geht es dann gegen Türk Gücü Friedberg. Bei einer Pleite im ersten Duell spielt die TSG bereits am 6. Juni wieder. Nur der Sieger, dieser Dreierrunde, steigt am Ende auch auf.