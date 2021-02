Gegen das Coronavirus Dotternhausen stellt kostenfrei FFP2-Masken bereit

Masken im Briefkasten

Die Masken gehen an jeden ab 14 Jahren, da Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren im Nahverkehr weiterhin Alltagsmasken verwenden dürfen.

Die unbürokratische Hilfe der Gemeinde erreicht nun auch Personen, die nicht mehr so mobil sind, um die Masken in der Apotheke im Nachbarort zu holen. Oder die Personen, die nicht zu einer Risikogruppen gehören. Sie alle finden die Masken in ihren Briefkästen.

Marion Maier meint: "In der Pandemie müssen wir alle aufeinander aufpassen und uns gegenseitig schützen. Es freut mich, dass wir unbürokratisch und kostengünstig einen kleinen Beitrag zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger beim Infektionsschutz leisten können. Ich wünsche mir, dass wir alle, unter Einhaltung aller Corona-Schutzregeln, Stück für Stück wieder zu mehr Normalität zurückkehren können."