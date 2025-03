Im Pfarrzentrum Altdorf fiel der Startschuss für das Sozialprojekt „Iss gemeinsam“. Mit der Aktion will die Ortsverwaltung Altdorf regelmäßig bei einem gemeinsamen Mittagessen ältere, alleinstehende Personen zusammenbringen.

„Um dem Alleinsein entgegenzuwirken, ist die Aktion auch als Kontaktbörse gedacht“, so die Erwartung von Ortsvorsteherin und Initiatorin Manuela Steigert.

67 Personen folgten der Einladung der Ortsverwaltung. „Bei 200 verteilten Einladungen ist das für das erste Mal eine sehr gute Quote“, bilanzierte die Ortsvorsteherin. Mit knapp 70 Personen sei die Raumkapazität des Pfarrzentrums aber auch ausgereizt. Um der Idee Taten folgen zu lassen, bedurfte es Unterstützung. Schließlich musste das Essen am Samstag gekocht und am Sonntag serviert werden.

16 Menschen packen in der Küche mit an

Von der Idee ließen sich 16 Personen begeistern. Darunter auch erfahrene Küchenmeisterinnen örtlicher Vereine, wie Gabi Melzer (TG Altdorf) oder Elisabeth Hunn (Kleintierzuchtverein Altdorf). Von den beiden Vereinen kam auch der Großteil des Ess- und Kochgeschirrs. Aber auch die Seelsorgeeinheit Ettenheim mit ihrer Vorsitzenden Sybille Hassler, das Rote Kreuz und weitere Einzelpersonen waren zur Vorbereitung schon Tage zuvor am Start.

Am Samstag war für das Küchenpersonal Treffpunkt in der Schulküche des BIZ in Ettenheim. Es galt 20 Kilogramm Sauerbraten fertig zu garen, die Zutaten zu kochen, sowie die Vorspeise und das Dessert zu richten. In den Dienst der guten Sache stellten sich auch zwei Männer. „Die Männerquote ist allerdings noch ausbaufähig“, so Steigert. Jede helfende Hand sei bei den weiteren Aktionen willkommen.

Essensgäste waren vom Menü begeistert

Am Sonntag wurde dann aufgetischt. Das angebotene Dreigang-Menü konnte sich sehen lassen: Als Vorspeise wurde Kartoffelrahmsuppe mit Bärlauchwölkchen serviert, als Hauptspeise Sauerbraten mit Serviettenknödel und Apfelrotkraut und zum Dessert gab es Joghurtcreme mit Mangofrüchtespiegel und Kaffee. Die Essensgäste waren begeistert.

„Eine tolle Idee – und geschmeckt hat es super“, so das einhellige Resümee der Gäste. Unter ihnen auch der Hausherr des Pfarrzentrums, Pfarrer Martin Kalt: „Die Seelsorgeeinheit hat die Aktion sehr gerne unterstützt. Die angebotene Tischgemeinschaft entspricht den christlichen Leitmotiven. Heute treffen sich Menschen beim gemeinsamen Essen losgelöst von sozialen Grenzen auf Augenhöhe.“

Essen wird aus dem Ortschaftsbudget bestritten

Das Essen und die Getränke gab es unentgeltlich. Finanziert wurde das erste Essen mit einem Beitrag von 600 Euro aus dem Ortschaftsbudget. Deshalb war die Aktion auch auf Altdorfer Mitbürger begrenzt. Die folgenden Essen sollen über Spenden finanziert werden. Entsprechend erfolgte durch die Ortsvorsteherin an die Essensgäste auch ein Spendenaufruf.

Geplant ist, „Iss gemeinsam“ viermal im Jahr anzubieten. „Mit den Terminen müssen wir mal schauen, da der Jahreskalender unserer Vereinsgemeinschaft in diesem Jahr schon gut bestückt ist“, so die Ortsvorsteherin. Steigert bedankte sich herzlich bei ihren Mitstreitern, welche das Projekt mit vielen ehrenamtlichen Stunden erst möglich gemacht haben.