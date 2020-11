Gegen Corona-Politik "Querdenker" demonstrieren in Schramberg

Schramberg - In ganz Deutschland versammeln sich derzeit Menschen und demonstrieren gegen die Maßnahmen der Corona-Politik – die sogenannten Querdenker. Das birgt Konfliktpotenzial. Wie etwa in Frankfurt am Main, wo die Polizei jüngst mit Wasserwerfern gegen die ebenfalls in großer Zahl versammelten Gegendemonstranten vorgehen musste.