1 Die TSG Balingen ist erfolgreich in die Saison gestartet. Foto: Kara

Das war ein unterhaltsames Auftaktspiel: Gegen Aufsteiger Calcio Leinfelden-Echterdingen siegt die TSG Balingen dank eines Doppelpacks von Halim Eroglu.









Erstmals seit sechs Jahren wurde in der Bizerba-Arena am Samstag wieder Oberliga-Fußball gespielt. Die Kontrahenten der TSG Balingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen standen sich bereits in der Vorwoche im WFV-Pokal (5:0 für die TSG) gegenüber.