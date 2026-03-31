Gegen BMW, Apple, Nike und Co.: Bosch gewinnt Arbeitgeber-Ranking – wo liegen Mercedes und Porsche?

Einer Umfrage zufolge hat Bosch als Arbeitgeber bei den 18- bis 30-Jährigen das beste Ansehen. Von den Stuttgarter Autobauern Mercedes und Porsche taucht einer in den Top Ten auf.
Der Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungskonzern Bosch hat das beste Arbeitgeberimage in Deutschland. Das ist das Ergebnis des Arbeitgeber-Rankings. In dem zeichnet YouGov, ein internationales Unternehmen für Online-Marktforschung und Analysetechnologie, in Kooperation mit dem SZ Institut der Süddeutschen Zeitung erstmalig die Marken mit der besten Reputation aus.