Unfallwagen gerät auf B3 in Friesenheim in Brand

1 Die Polizei war in der Nacht auf Samstag in Friesenheim im Einsatz. Foto: dpa

Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit waren Samstagfrüh wohl Grund für einen folgenreichen Unfall in Friesenheim.









Wie die Polizei mitteilt, war ein 24 Jähriger gegen 3.20 Uhr mit seinem Auto in der Adlerstraße (B3) Richtung Offenburg unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen stieß.