1 Ein toller Auftritt in Augsburg: Die Wild Wings bejubelten einen souveränen Sieg.Foto: Eibner Foto: Schwarzwälder Bote

In der Gruppe Süd der DEL haben die Wild Wings am Donnerstagabend bei ihrem Direktkonkurrenten im Kampf um den vierten Platz – den Augsburger Panther – souverän mit 5:0 gewonnen.

Ein sehr laufstarkes und effektives Schwenninger Team zeigte bereits Play-off-Form, legte ein starkes Mitteldrittel mit vier Treffern hin und feierte am Ende einen tollen 5:0-Sieg. Mit ihrem vierten Erfolg in Serie bauten die Wild Wings als Vierter ihren Vorsprung in der Gruppe vor ihren Verfolgern Straubing und Augsburg auf jeweils sechs Punkte aus. Gästecoach Niklas Sundblad lobte seine Mannschaft: "Die Jungs haben über die 60 Minuten eine starke Leistung gezeigt."

Bei den Schwenningern stand wieder ein starker Joacim Eriksson (sein zweiter Saison-Shutout) im Tor und auch Troy Bourke kehrte nach seiner Leistenverletzung zurück. Er stürmte an der Seite von Max Hadraschenk und Andreas Thuresson.

Starker Joacim Eriksson

Was in einem intensiv geführten ersten Drittel sehr gut bei den Schwenningern klappte, war das aggressive Umschaltspiel nach vorne. Bereits nach 60 Sekunden hatte Verteidiger Christopher Fischer Pech mit einem Pfostenschuss. Die Spielanteile waren in den ersten 20 Minuten ausgeglichen. Auf Seiten der Gäste verzeichneten in dieser Phase Daniel Pfaffengut (7.) und Tylor Spink (13.) gute Chancen. Kurz vor dem Gang in die erste Pause glänzte Torhüter Joacim Eriksson dann mit einem big save, als er die Scheibe nach einem Schuss von Thomas Trevelyan noch am Innenpfosten kurz "einklemmte".

Colby Robak "eröffnet"

Die Wild Wings spielten dann ein perfektes Mitteldrittel: Vier Tore erzielt und die eigenen defensiven Räume so "zugenagelt", dass die Panther in der Offensive zahnlos waren. Die Schwenninger 1:0-Führung (27.) fiel in einer 5:3-Überzahl-Situation. Aus der Distanz hatte Verteidiger Colby Robak hart geschossen und dem Augsburger DEL-Debütanten David Kickert im Kasten keine Chance gelassen. Es war der erste Saisontreffer für Robak. Die Neckarstädter kontrollierten weiter die Partie und konnten sich vier Minuten später über das 2:0 durch Maximilian Hadraschek freuen, der zentral optimal von Troy Bourke bedient worden war. Dann war Johannes Huss mit dem 3:0 nach Vorarbeit von Tylor Spink an der Reihe (33.). 35 Sekunden vor dem Ende des Mitteldrittels traf Troy Bourke (Assist Thuresson) zum 4:0.

"Fühlt sich richtig gut an"

Huss lobte vor dem Schlussabschnitt sein Team: "Wir spielen sehr gut von hinten heraus und haben einen guten Zug zum Augsburger Tor."

Der Torhunger der Gäste war noch nicht gestillt. In der 49. Minute nutzte Daniel Weiß seine freie Position vor dem Tor der Augsburger zum 5:0. Starke Wild Wings ließen noch nicht einmal einen Gegentreffer zu. Daniel Weiß war nach Spielschluss glücklich: "Das fühlt sich richtig gut an. Es war ein brutales Statement von uns und zeigt unser Potenzial."

Für die Wild Wings geht es am Dienstag mit dem letzten "Süd-Gruppenspiel" in München weiter.