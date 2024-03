1 Anästhesist Martin Walzer ist auch als Notarzt beim Luftrettungsdienst Air Zermatt im Einsatz. Foto: privat

Aus dem Helikopter bei heftigen Wind abgeseilt zu werden, um Verletzte zu retten: Für die Ettenheimer Anästhesisten Michael Krappitz und Martin Walzer ist das kein ungewohntes Szenario. Sie sind bei der Hochgebirgsrettung im Einsatz.









„Hoch hinaus“ hieß die Sendung in 3Sat, die unlängst über den Bildschirm flimmerte. Reizvoll ist das Hochgebirge, faszinierend – vor allem, wenn, wie in dieser Reportage, im Hintergrund das Matterhorn spektakulär in den Himmel ragt. Aber es birgt auch seine Gefahren. Der Notarzt ist oftmals die letzte Rettung. So auch in angesprochener Sendung. Und man staunte nicht schlecht, als man den Notarzt sah und feststellte, dass er ein Ettenheimer ist: Michael Krappitz. Mit ihm und seinem Kollegen Martin Walzer hat sich unsere Redaktion unterhalten.