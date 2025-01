Gefrierender Regen: Verspätungen am Stuttgarter Flughafen wegen vereister Flugzeuge

Verspätungen am Stuttgarter Flughafen wegen vereister Flugzeuge

1 Ein Passagierflugzeug wird am frühen Morgen am Flughafen Stuttgart vom Eis befreit. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa

Auch am Flughafen gibt es Einschränkungen wegen des winterlichen Wetters. Passagiere müssen sich auf Verspätungen einstellen. Derweil warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor Glätte.









Weil Flugzeuge enteist werden müssen, kommt es am Morgen zu Verspätungen am Stuttgarter Flughafen. Sieben Flugzeuge seien bislang verspätet, sagte eine Sprecherin des Airports. Die Start- und Landebahn sei bereits vom Winterdienst geräumt worden und betriebsbereit. Landungen erfolgten den Angaben zufolge bereits am Morgen.