Üppige Portionen und viel Musik in Weilen udR

4 Rund 700 Gäste sind zur Mittagszeit zum Kesselfleischessen der "Wasenstube" gekommen. Foto: Reich

Ausnahmezustand in Weilen unter den Rinnen: Wasenstubenwirt Karl-Heinz Koch hat zum traditionellen Kesselfleischessen geladen, und von weither sind die Besucher geströmt. Zur Unterhaltung spielte die Biraböhmische Blasmusik.

Weilen unter den Rinnen - Rund 700 Besucher drängten sich am Mittwochmittag in den Zelten bei der "Wasen­stube", und das Team kam kaum nach mit Kesselfleisch ausgeben. Die Gäste waren sichtlich zufrieden und ließen sich Knöchle und Bauch tüchtig schmecken. Besonders gefragt waren auch die kühlen Getränke, denn es herrschte Festtagswetter.

Das Kesselfleischessen bei Karl-Heinz Koch hat eine 39-jährige Tradition – und das merkte man auch an dem Besucherandrang. Selbst aus Freiburg waren manche angereist, um sich die dampfenden Köstlichkeiten schmecken zu lassen. 600 Kilo Kesselfleisch waren vorbereitet, wie Koch berichtete. Dass die Leute Spaß hatten, war auch der Biraböhmischen Blasmusik aus Schömberg zu verdanken, die eine prima Frühschoppenmusik bot.

Riesige Portionen

"Ich wollte schon immer herkommen, heute hat es geklappt", sagte ein Mann, der aus Sulz am Neckar angereist war. Und fügte hinzu: "Die Portionen sind ja riesig. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich eine Tupperschüssel mitgebracht."

Auch beim Kesselfleischfest spielte die Corona-Pandemie eine Rolle. So mussten sich die Gäste am Eingang registrieren und nachweisen, dass sie entweder geimpft, getestet oder genesen waren. Dazu war vor der Wasenstube eigens ein mobiles Testzentrum für diejenigen aufgebaut worden, die keine Bescheinigung dabeihatten.

Freude über viele Besucher

Am Einlass kontrollierte dann Alexandra Ikiz, die Tochter des Wasenwirts, dass die Bestimmungen eingehalten wurden. Sie freute sich darüber, dass so viele Menschen kommen konnten. Dabei sei die Veranstaltung kurzfristig angesetzt gewesen. Zu kurzfristig, als dass sich alle Vereine hätten einbringen können, auch wenn die das gerne getan hätten. "Das ist von uns zu spät kommuniziert worden", räumte sie ein.

Am kommenden Mittwoch, 18. August, gibt es von 10 Uhr an noch einmal ein Kesselfleischfest. Dann spielt die Blaskapelle "Peng" auf. Und am Freitag, 20. August steigt das Wasen Open Air mit den "Höhner" und "Hillu’s Herzdropfa". Dafür gibt es noch Karten, sagt Koch und sagt zum Vorverkauf: "Es läuft gut."