Gefragte Jazzmusiker: Duo Harm spielt in Altensteig

1 Das Duo Markus Harm und Andreas Feith tritt am 9. Mai im Altensteiger Bürgerhaus auf. Foto: Markus Harm Altsaxofonist Markus Harm und der Pianist Andreas Feith treten beim nächsten Jazz im Bürgerhaus in Altensteig auf.







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Die Jazzmusiker sind am Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr im Bürgersaal zu hören. In ihren kammermusikalischen und intimen Duokonzerten begeben sich die beiden langjährigen Freunde immer wieder anders auf die Reise in den musikalischen Moment, sowohl bei ausgeklügelten Eigenkompositionen als auch bei ihren ausgewählten Lieblingsstücken des Great American Songbooks, heißt es in der Ankündigung. Voller Neugierde und gegenseitigem Vertrauen scheuen sie dabei kein Risiko, doch bleibt ihre Musik auch in Momenten der Ekstase stets lyrisch, frisch und herzlich.