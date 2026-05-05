Gefragte Jazzmusiker: Duo Harm spielt in Altensteig
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Das Duo Markus Harm und Andreas Feith tritt am 9. Mai im Altensteiger Bürgerhaus auf. Foto: Markus Harm

Altsaxofonist Markus Harm und der Pianist Andreas Feith treten beim nächsten Jazz im Bürgerhaus in Altensteig auf.

Die Jazzmusiker sind am Samstag, 9. Mai, um 20 Uhr im Bürgersaal zu hören. In ihren kammermusikalischen und intimen Duokonzerten begeben sich die beiden langjährigen Freunde immer wieder anders auf die Reise in den musikalischen Moment, sowohl bei ausgeklügelten Eigenkompositionen als auch bei ihren ausgewählten Lieblingsstücken des Great American Songbooks, heißt es in der Ankündigung. Voller Neugierde und gegenseitigem Vertrauen scheuen sie dabei kein Risiko, doch bleibt ihre Musik auch in Momenten der Ekstase stets lyrisch, frisch und herzlich.

 

Neues Album erschienen

Ihr Album „What‘s New“ wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominier. Gerade ist ihr neues Album „Abstract Truth“ bei Doublemoon Records erschienen.

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Eintrittskarten für das Konzert im Rahmen von Jazz im Bürgerhaus kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Schüler zahlen acht Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.reservix.de, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, an der Zentrale des Rathauses sowie an der Abendkasse.

 