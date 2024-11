1 Für ihre preisgekrönten Tiere ausgezeichnet wurden die erfolgreichen Züchter. Von links, stehend : Harri Platt, Stefan Bucher, Jungzüchter Jonas Distel, Amelie Fehrenbach. Vorne von links kniend; Alexander Rollmann und Rosalie Schmidt. Foto: Ingrid Kohler

Die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins Trossingen war an zwei Schautagen in der Rosenschulturnhalle ein rundum voller Erfolg.









Bereits am frühen Samstagmittag wurden die Besucher von gackerndem, krähendem, gurrendem und vor allem vielfach preisgekröntem edlem Federvieh begrüßt. An beiden Schautagen mit Bewirtung griffen viele Hände in den Los-Eimer der reichhaltigen Tombola, so dass etliche vollbepackt mit den Gewinnen die Rosenschul-Turnhalle verlassen konnten.