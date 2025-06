Geflügelzüchter in Schramberg: Vorsitzender kann sein Glück kaum fassen

Geflügelzüchter in Schramberg

1 Die gewählten Vorstandsmitglieder mit (von links) Berthold Kuner, Martin Hils, Christian Schnell, Steve Matosoglu, Sabina Posdzich, Maylin Wießler, Dina Haberer und Alexander Zinell. Foto: Geflügelzüchter Der Geflügelzuchtverein Schramberg expandiert, die Mitgliederzahlen erreichen einen neuen Höchststand.







Bei der Hauptversammlung des Geflügelzuchtverein Schramberg konnte die Vorstandschaft in der Ratsstube Dunningen 38 Mitglieder und Gäste begrüßen. Nachdem in der letztjährigen Hauptversammlung von einem Höchststand von 134 Mitgliedern berichtet wurde, gab es einen neuerlichen Höchststand. Bis zum Jahr 2019 ging es mit dem Mitgliederstand stets bergab. Dann kam die Wende. Vom Tiefststand mit 66 Mitgliedern ging es hinauf auf aktuell 150 Mitglieder. „Wir hatten noch nie so viele Mitglieder“, kann der Vorsitzende Alexander Zinell das Glück kaum fassen. Der Hype auf die Hühner lässt nicht nach. Insbesondere Hobbyhalter sind auf dem Geschmack gekommen. Eine Entwicklung, die im Geflügelzuchtverein erfreut wahrgenommen und mit diversen Vereinsaktionen unterstützt wird. Anschließend ließ der Vorsitzende mittels Bilder das vergangene Jahr Revue passieren.