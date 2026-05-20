Zum ersten Mal wurde das Vogelgrippe-Virus bei einem Eisbären in Europa nachgewiesen – auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. Der Fund sei Teil einer größeren Entwicklung, sagt eine Expertin.
Spitzbergen - Norwegen hat den ersten Fall von Vogelgrippe bei einem Eisbären in Europa gemeldet. Das Virus sei bei einem toten einjährigen männlichen Tier auf der Inselgruppe Spitzbergen nachgewiesen worden, meldete das norwegische Veterinärinstitut. Auch bei einem ausgewachsenen toten Walross sei das Virus demnach gefunden worden.