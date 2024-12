Geflüchtete schildern ihre Situation: Der Ort, wo alle Syrer Freunde sind

1 Albert Kunze (links) gab als Völkerkundler einen Blick auf die Jahrtausende Jahre alte Geschichte Syriens. Foto: Stopper

Mit Assad ist in Syrien ein blutrünstiges Regime gestürzt worden. In die Freude der Syrer im Refugio mischt sich aber längst Schmerz und Angst, wie am Montag deutlich wurde. Aber es gibt auch Hoffnung.









Informationen über die Lage in Syrien direkt von Betroffenen, das stand am Montag im Refugio auf dem Programm. Es kamen dann aber nur sechs davon. „Einige der Bewohner hier haben gestern erfahren, dass ihre Angehörigen tot sind, im Gefängnis gestorben“, erklärte Almut Petersen, die Leiterin des Hechinger Refugio, warum die jungen Männer lieber in ihren Zimmern blieben.