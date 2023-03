1 Der Andrang im Servicezentrum Ukraine im Gebäude der Marienstraße 2 in Rottweil ist zu groß geworden. Foto: Otto

In der vergangenen Kreistagssitzung wurde über den Beschlussvorschlag abgestimmt, das Servicezentrum Ukraine im Gebäude Marienstraße 2 in Rottweil zum 6. April zu beenden.

Das Servicezentrum wurde in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges für ankommende Flüchtlinge errichtet. Darin wurden die Dienstleistungen des Amtes für Aufnahme und Integration, des Jobcenters, der Ausländerbehörde und des Gesundheitsamtes für geflüchtete Menschen aus der Ukraine unter einem Dach gebündelt angeboten. Landrat Wolf-Rüdiger Michel war es zu Beginn seiner Ausführungen wichtig, den Mitarbeitern aus allen Gewerken zu danken, dass sie „mit großer Anstrengung dieses Servicezentrum geschultert haben.“

Neuer Höchststand erreicht

Zur Begründung für die angestrebte Beendigung des Servicezentrums wurden zwei Hauptgründe angeführt. Zum einen habe die Zahl an geflüchteten Personen im Landkreis Rottweil mit 3264 Menschen, Stand 28. Februar, einen neuen Höchststand erreicht. Daher mache die dezentrale Unterbringung der Geflüchteten im Landkreis in 45 Unterkünften es notwendig, dass die Mitarbeiter verstärkt vor Ort, außerhalb des Servicezentrums agierten. Der Betrieb im Servicezentrum könne deshalb nicht mehr wie bisher aufrechterhalten werden.

Zuständigkeiten und Paragraphentunnel

Zum anderen gingen zahlreiche Menschen fälschlicherweise davon aus, unter die Zuständigkeit des Servicezentrums zu fallen. So werde das Servicezentrum nicht nur von ukrainischen Geflüchteten, sondern auch von weiteren Asylsuchenden aufgesucht.

Michel erklärte, dass es selbst Einheimischen teilweise schwer falle, „Zuständigkeiten und Paragraphentunnel“ zu überblicken. Die Sprachbarriere mache das Aufklären der Menschen in dieser Angelegenheit zusätzlich schwer. Dadurch sei das Servicezentrum zunehmend verstopft, was insgesamt den Ablauf der Erfassung von Neuankömmlingen hemme. Das Servicezentrum müsse entsprechend geschlossen werden und die Aufgaben in die eigentlich zuständigen Einheiten zurückgeführt werden.

Aufgaben gehen zurück in die Einheiten

Ukrainische Geflüchtete könnten sich künftig mit ihren Anliegen in Rottweil an das Amt für Aufnahme und Integration in der Olgastraße, beziehungsweise in der unteren Lehrstraße wenden. Die Registrierung der Geflüchteten wird durch die Ausländerbehörde in der Königsstraße übernommen. Das Gesundheitsamt ist zu erreichen in der Bismarckstraße und das Jobcenter an den drei bekannten Stellen im Landkreis.

Dem Beschlussvorschlag wurde einstimmig zugestimmt.